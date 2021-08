De rechter heeft dinsdag verslavingsinstelling Geduld Interventies GGZ van oud-acteur Jim Geduld failliet verklaard, meldt het AD. Geduld heeft het faillissement zelf aangevraagd.

De voormalig Goede Tijden, Slechte Tijden-acteur en tv-presentator, zelf ex-verslaafde, richtte de instelling in 2016 op. Het is de tweede keer dat een verslavingskliniek van Geduld over de kop gaat.

Zorgverzekeraars zouden gedeclareerde zorg niet snel genoeg vergoed hebben. Bovendien, zo schrijft Quote, werd de verslavingskliniek meegezogen in het omvallen van European Credit Partners, een bedrijf dat facturen voorschoot die nog niet waren uitbetaald. ECP claimt een miljoen euro tegoed te hebben van de kliniek.

Ook lijkt de kliniek geen vetpot geweest te zijn. Zo zou er alleen in 2017 een klein winstje zijn gemaakt.

De in Amsterdam Noord gevestigde kliniek behandelde de afgelopen vijf jaar vooral alcohol- en cocaïneverslaafden, deels in Portugal. Onder anderen cabaretier Najib Amhali was in behandeling.