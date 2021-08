Acteur David Schwimmer ontkent dat hij aan het daten is met Jennifer Aniston. De geruchtenmolen begon te draaien toen Schwimmer en Aniston tijdens de reünie van Friends vertelden dat ze tijdens de opnames verliefd op elkaar zijn geweest.

De acteur en actrice, wier personages Ross en Rachel wel een relatie hadden, hebben destijds naar eigen zeggen niets met hun gevoelens gedaan omdat ze steeds niet op hetzelfde moment single waren.

Omdat Schwimmer en Aniston nu wel vrijgezel zijn en ze na de opnames van de reünie tijd doorgebracht zouden hebben, werd gefluisterd dat ze aan het daten zijn. Een woordvoerder van Schwimmer laat woensdag echter aan The Independent weten dat de geruchten over een romance niet waar zijn.

De 54-jarige acteur was van 2010 tot en met 2017 getrouwd met Zoë Buckman, met wie hij een dochter heeft. De 52-jarige Aniston was van 2015 tot en met 2017 getrouwd met Justin Theroux. In 2005 strandde haar eerste huwelijk met Brad Pitt na vijf jaar.