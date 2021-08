André van Duin is al tientallen jaren succesvol in theater en op televisie, maar loopt nog altijd niet naast zijn schoenen. In gesprek met Nieuwe Revu zegt de komiek wars te zijn van sterallures.

"Ik zat bijvoorbeeld eens bij De Wereld Draait Door met een gast die mij kende, maar ik hem andersom niet. Ik maak daar dan geen grappen over, maar houd netjes mijn mond", aldus de 74-jarige Van Duin in gesprek met het tijdschrift.

Volgens de komiek en presentator komt dat voor een deel door zijn eerste managers, Theo Rekkers en Huug Kok van De Spelbrekers. "Ze stonden bekend als echte gentlemen in het vak en iedereen die bij hen hoorde automatisch ook. Zij hebben mij opgeleid en geleerd hoe je met artiesten moet omgaan, je altijd aardig en respectvol beweegt in de kleedkamer, niet te veel moet drinken, geen rotzooi schoppen en hoeveel geld je voor een optreden kon vragen."

Van Duin zegt dat hij aan de hand van Rekkers en Kok is gegroeid. "Heel anders dan hoe dat nu gaat met bijvoorbeeld kandidaten in The voice of Holland. Zij zijn direct bekend, worden in het diepe gegooid en bekijk het verder maar. Die rustige begeleiding mis ik soms wel."

Interactie met voor hem onbekende mensen gaat Van Duin nooit uit de weg. "Het komt regelmatig voor dat mensen me herkennen en op me afstappen. Ach ja, een fotootje maken is zo gebeurd, ook als ik op vakantie ben of ergens zit te eten. De discussie om uit te leggen dat het soms even niet uitkomt, duurt vaak langer dan er gewoon even aan toe te geven, dus dat doe ik dan ook maar."