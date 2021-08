Acteur Alfred Molina, bekend van onder meer zijn rol als Doc Ock in Spider-Man 2, is getrouwd met Jennifer Lee. De regisseuse van Frozen 2 maakte het nieuws maandag bekend met een reeks foto's op Instagram.

Het paar gaf elkaar het jawoord in de openlucht. Op een van de foto's slaat de 68-jarige Molina huilend van vreugde zijn handen voor zijn gezicht.

Molina en Lee kennen elkaar via acteur Jonathan Groff, die eerder met Molina samenwerkte in het toneelstuk Red (2012) en Frozen 2. Groff krijgt dan ook een speciale vermelding van Lee in een apart bericht.

"Deze prachtige, gulle ziel is de reden dat Fred en ik elkaar hebben ontmoet. We hebben alles aan hem te danken", staat in het bijschrift van een foto met Lee en Groff.

Molina en Lee hebben sinds 2018 een relatie. Beiden waren eerder al eens getrouwd. Molina's eerste vrouw Jill Gascoine overleed vorig jaar april op 83-jarige leeftijd. Lee was eerder getrouwd met Robert Joseph Monn, met wie ze een dochter heeft.