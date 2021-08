Kristen Bell en Dax Shepard doen hun dochters pas in bad als ze stinken. Dat vertelde het acteurskoppel in het programma Family Game Fight.

Het stel werd ondervraagd over een uitspraak die Shepard, die bekend is van Punk'd en Top Gear America, onlangs deed in zijn podcast Armchair Expert. De 46-jarige acteur vertelde daarin dat hij wassen met alleen water voldoende vindt en dat hij zijn dochters Lincoln (8) en Delta (6) pas in bad doet als ze stinken.

Shepard staat nog achter die uitspraken. "Het is niet eens een grap dat we wachten tot ze stinken. De eerste jaren deden we ze elke avond routineus in bad voor het slapen gaan. Maar toen ze eenmaal toch wel in slaap vielen, hebben we onze voet van het gaspedaal gehaald."

Bell is volgens Shepard hygiënischer dan hij. "Ze heeft make-up op en haarlak in haar haren. Dat moet er aan het einde van de dag uit, ik was me alleen als ik stink."

Het milieu is voor Bell (The Good Place, Frozen) een andere reden om zuinig te zijn met water. Het gezin woont in Californië, dat onder meer door droogte en bosbranden wordt geteisterd.

"We zitten midden in een droogte. Het draait om je verantwoordelijkheid nemen, want er is niet veel water voorradig. Als ik een douche neem, trek ik de meiden er ook in zodat we hetzelfde water gebruiken", aldus de 41-jarige actrice.