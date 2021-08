Robin Martens is zondag bevallen van haar eerste kind met haar partner Benjamin. Dat maakt ze maandag bekend op Instagram.

De 29-jarige GTST-actrice plaatste een foto van haar dochter Makéna, wat volgens Martens 'de gelukkige' betekent.

"Dit gevoel is onbeschrijflijk, ik heb nog nooit zoveel liefde gevoeld. Jij en je vader zijn het mooiste wat me is overkomen", aldus de actrice. "Je bent zo lief, ik ga je heel veel kusjes geven en de hele dag naar je kijken!"

Martens maakte in maart bekend dat ze in verwachting was van haar eerste kind. Als het aan de actrice ligt, blijft het niet bij één kind. Eerder liet ze al weten dat ze het liefst drie kinderen wil.