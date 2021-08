Frank en Rogier werden voor veel geld en met een grootse aankondiging door RTL 4 aangekocht. Het duo was al heel populair met Paleis voor een prikkie bij SBS6 en die 400.000 euro per jaar die het stel zou gaan verdienen, zou ruim worden terugverdiend. Maar de televisiecarrière van de heren lijkt alweer voorbij na ruzies in de media en De Telegraaf schrijft maandag dat er geen nieuwe programma's meer komen. Wat is er gebeurd?

Het is 2009 als de televisiekijker voor het eerst kennismaakt met Frank en Rogier. Het stel bestaat uit Frank Jansen (inmiddels 75) en Rogier Smit (nu 46) en wordt voor Bij ons in de PC gevolgd in het dagelijks leven. Het duurt dan heel lang, tot 2017, voor het duo weer terugkeert op televisie. Dat gebeurt in het SBS6-programma Steenrijk, straatarm, waarin ze van inkomen ruilen met een gezin dat weinig te besteden heeft.

Met de weinige middelen die het andere gezin heeft, besluit het stel het huis voor de familie op te knappen. Het levert ze een enorme populariteit op en wekt veel sympathie bij de ruim 900.000 kijkers van het televisieprogramma. Het brengt ze ook nog iets anders: een contract bij SBS6.

Het stel gaat in Paleis voor een prikkie vanaf 2018 mensen met een kleine portemonnee helpen. Met een budget van 250 euro proberen Frank en Rogier het huis van de deelnemers zo goed mogelijk op te knappen, naar de wensen van de deelnemers. Gemiddeld kijken er zo'n 800.000 mensen naar het eerste seizoen.

In totaal houdt het stel het vier seizoenen vol bij SBS6, tot RTL 4 op hun pad komt. In december 2019 tekenen de twee een contract voor drie jaar waarin ze diverse televisieprogramma's zullen gaan maken. Naar verluidt krijgen ze daar 400.000 euro per jaar voor betaald. Het stel start met Frank & Rogier checken in.

Maar nog voor er goed en wel begonnen kan worden aan de opnames van nieuwe programma's, barst de bom. Volgens Frank is de roem zijn eega naar het hoofd gestegen en doet hij heel naar tegen hem. Rogier zou alleen bij hem zijn voor zijn geld, zo lijkt het. Rogier haalt op zijn beurt uit: Frank is helemaal niet rijk (althans niet voor het tekenen van het RTL-contract) en toont beelden van het huis in Frankrijk, dat er volgens Rogier armoedig uitziet.

De ruzie wordt veelal via de media uitgevochten en dat levert RTL gedoe op. Uiteindelijk gaat Art Rooijakkers voor Rooijakkers Over De Vloer bij het stel langs, want hij was er al voor er ook maar iets over een ruzie bekend was en dus moet hij verhaal halen om dat interview nog uit te zenden. Maar ook in die uitzending is vooral te zien hoe verschrikkelijk ongemakkelijk de twee zich richting elkaar gedragen.

Toch gaan de opnames verder en doen Frank en Rogier eenmalig mee in De Druiventros: D'r op of d'r onder. Tijdens die opnames zou Rogier constant naar zijn echtgenoot hebben gesneerd. In de uiteindelijke uitzending is er, ondanks de montage, toch wat te zien van het ongemak. Het is de laatste televisieklus die de twee nog doen.

De relatie lijkt definitief tot een einde te zijn gekomen, en nu de carrière van de heren dus ook. Officieel bevestigd wordt het echter nog niet, daarvoor zullen we de najaarsplanning van RTL af moeten wachten.