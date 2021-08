Vanaf vandaag selecteren de aanklager en de verdediging de twaalf juryleden die in de rechtszaal het laatste woord hebben over de schuld of onschuld van zanger R. Kelly in de zaak rond zijn vermeend seksueel wangedrag. NU.nl legt uit hoe in de Verenigde Staten de juryselectie in zijn werk gaat.

Alle 94 juridische districten in de VS mogen hun procedures rond de selectie van juryleden zelf bepalen. Een aantal eisen die gesteld worden aan juryleden komen wel grotendeels overeen.

De rechtszaak van R. Kelly vindt plaats in het oostelijk district van New York. Daar worden potentiële juryleden willekeurig gekozen uit kiesgerechtigden die afkomstig zijn uit dat district. Komen ze niet opdagen, dan kan ze dat een boete of gevangenisstraf opleveren.

In de rechtszaak rond Kelly blijven de uiteindelijke juryleden anoniem. Ook verblijven ze tijdens de zaak in gedeeltelijke afzondering.

Om in aanmerking te komen voor jurydienst moeten potentiële juryleden:

de Amerikaanse nationaliteit bezitten

minimaal achttien jaar oud zijn

het afgelopen jaar voornamelijk in het betreffende district hebben gewoond

de Engelse taal machtig zijn

lichamelijk en fysiek in staat zijn jurydienst uit te voeren

nooit veroordeeld zijn voor een misdrijf (of later in ere zijn hersteld)

geen verdenking hebben lopen voor een misdrijf dat tot meer dan één jaar gevangenisstraf kan leiden.

Werknemers van het Amerikaanse leger, de professionele brandweer en de politie worden niet opgeroepen als mogelijk jurylid. Hetzelfde geldt voor de meeste fulltime ambtenaren.

Nadruk op onpartijdigheid

De aanklagers en de verdediging moeten het eens worden over de samenstelling van de jury in een rechtszaak. Beide partijen willen er vertrouwen in hebben dat een jurylid niet bevooroordeeld is. Zeker in spraakmakende rechtszaken kan dit selectieproces lang duren.

In 1994 duurde de juryselectie voor de rechtszaak om te bepalen of voormalig Americanfootballspeler en acteur O.J. Simpson zijn ex-vrouw vermoord had, van 24 september tot 4 december. 250 potentiële juryleden passeerden de revue.

Vragenlijsten en mediapauze

Alle potentiële juryleden moesten in de zaak-Simpson 294 vragen beantwoorden. Een van de vragen was of ze fan waren van het team waarvoor Simpson was uitgekomen in zijn studententijd. Ook moesten ze vertellen of ze weleens een urinemonster hadden ingeleverd.

De potentiële juryleden mochten via bijvoorbeeld de media geen informatie tot zich nemen over de zaak. Eén jurylid in de zaak-Simpson werd uitgesloten omdat ze op televisie naar tekenfilms had gekeken met haar kinderen, een ander voor het gebruik van een wekkerradio.

De juryselectie in de zaak-Simpson werd tijdelijk stilgelegd omdat er een boek was verschenen over de moord. De rechter instrueerde de potentiële juryleden vervolgens om geen boekwinkels te bezoeken.

In het geval van R. Kelly hebben potentiële juryleden ook al vragenlijsten moeten invullen en volgens de advocaten van de zanger is daar iets niet in meegenomen wat wel van belang is: hoe ze tegenover de lhbtiq+-gemeenschap staan.

De aanklager zegt bewijs te hebben dat de zanger een minderjarige jongen tot seks heeft gedwongen. De potentiële juryleden waar nu uit gekozen kan worden, zouden volgens het team van R. Kelly bepaalde vooroordelen of meningen kunnen hebben over de lhbtiq+-gemeenschap maar daar is nu niet naar gevraagd. Het team van R. Kelly wil daarom dat al het bewijs dat met dit onderdeel van de aanklacht te maken heeft, niet wordt meegenomen in de rechtszaak. De rechter heeft daar nog geen uitspraken over gedaan.

Dagvergoeding en dresscode

Juryleden krijgen een dagvergoeding. Die ligt rond de 50 dollar (ongeveer 45 euro). Als de rechtszaak langer duurt, loopt de vergoeding in de regel op. In sommige rechtszaken worden de juryleden ondergebracht in een hotel.

De juryleden in het oostelijk district van New York mogen in de rechtszaal geen spijkerbroek, sweatshirt, mouwloos shirt of korte broek dragen.