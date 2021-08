De zestigste verjaardag van Barack Obama is door de deltavariant van het coronavirus wellicht een kleiner feest geworden dan de Amerikaanse oud-president had gepland, maar toch waren er veel bekende vrienden aanwezig. Onder anderen Steven Spielberg, Tom Hanks, Beyoncé en George Clooney kwamen langs.

Een week geleden kondigden Obama en zijn vrouw Michelle aan dat het feest kleiner zou worden dan gepland: alleen familie en echt goede vrienden zouden langskomen om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Op diverse entertainmentsites wordt nu gezegd dat er toch enkele honderden mensen aanwezig zouden zijn geweest, maar dat is niet bevestigd.

Het feest vond plaats in een grote witte tent op een terrein op Martha's Vineyard, een eiland in de staat Massachusetts, zo is te zien op foto's in handen van TMZ. Naast eerdergenoemde beroemdheden waren ook John Legend, Alicia Keys en Erykah Badu aanwezig. Legend en Keys zongen Happy Birthday voor de oud-president en Badu legde veel van de feestelijkheden vast.

De viering levert Obama nu al kritiek op: in de Verenigde Staten rukt de deltavariant snel op en dus wordt aanbevolen in afgesloten ruimtes mondkapjes te dragen. Op de beelden is te zien dat geen van de genodigden dat doet.