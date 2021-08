Jennifer Hoffman heeft op Instagram bevallingservaringen gedeeld. De actrice beviel in februari thuis van haar zoontje Cooper en wil nu een "klein lansje breken" voor thuisbevallen.

"Niet omdat ik vind dat iedereen dat moet doen, maar ik denk wel dat we er bang voor zijn gemaakt", schrijft Hoffman.

Volgens Hoffman wordt de "kracht van de vrouw" en het "natuurlijke proces" soms vergeten bij een bevalling. De Luizenmoeder-actrice benadrukt dat thuisbevallen niet per se beter is dan in het ziekenhuis of in een bevalcentrum. "Waar je ook hoopt te bevallen, het gaat erom dat het een plek is waar jij je het krachtigst voelt", vervolgt ze.

Voor haar was dat bij haar thuis. "Ik ben zo blij dat het lukte. Cooper werd geboren in de armen van mijn vriend."

Hoffman deelt er ook een aantal foto's van haar bevalling bij. De actrice wilde eigenlijk bevallen in een opblaasbaar bevalbad, dat "emmertje voor emmertje" gevuld was door haar vriend Dorian Geis. Alleen liep dat toch anders, de actrice beviel op de bank. "Want uiteindelijk is een bevalling nooit helemaal te plannen."