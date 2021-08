Kit Harington is inmiddels 2,5 jaar nuchter, maar heeft donkere periodes meegemaakt. De Britse acteur had last van depressieve periodes en kampte met suïcidale gedachten, vertelt hij in The Sunday Times.

Tijdens Game of Thrones, waarin Harington de rol van Jon Snow speelde, had hij het al moeilijk. Dat verergerde toen de serie in 2019 was afgelopen. Volgens de 34-jarige acteur maakte hij dingen mee die behoorlijk traumatisch waren en waar veel alcohol bij kwam kijken.

Harington voelde zich een slecht persoon en kampte met suïcidale gedachten. "Ik heb depressieve periodes meegemaakt waarin ik mezelf van alles wilde aandoen."

Ook met de bekendheid door de populaire serie kon de acteur moeilijk omgaan. Naar eigen zeggen was hij een eikel tegen de mensen om hem heen. "Iemand zei ooit tegen me: als je aan een tafel zit met alleen maar mensen die je betaalt, dan weet je dat er iets mis is."

Tegenwoordig gaat het veel beter met Harington. Begin dit jaar werd hij voor het eerst vader. Samen met zijn vrouw, zijn Game of Thrones-tegenspeelster Rose Leslie, kreeg hij een zoon. Zijn leven omschrijft hij nu als fantastisch. "Ik heb een kind en mijn relatie is geweldig. Ik ben een heel, heel gelukkig, tevreden en nuchtere man."