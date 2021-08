Ed Sheeran maakt officieel deel uit van de Britse voetbalclub Ipswich Town FC. De zanger, die al sponsor is van zijn favoriete team, krijgt voor komend seizoen het rugnummer 17. Dat laat de club weten op zijn website.

Sheeran zou nu ook tijdens wedstrijden ingezet kunnen worden. De zanger zelf hoopt dat het slechts gaat om een ceremonieel gebaar. "Ik wil zien dat we verder komen en dat gaat niet gebeuren als ik speel."

Clubdirecteur Mark Ashton laat weten dat de club Sheeran graag wilde eren met zijn eigen rugnummer. "Het is geweldig om iemand van Eds statuur te hebben die zijn lokale team steunt."

De zanger sponsort de mannen- en vrouwenteams van de club. Zijn naam staat ook op de shirts van de voetballers. Sheeran is al sinds zijn jeugd fan van de voetbalclub. De zanger woont in de Engelse stad en zette er jaren geleden zijn eerste stappen in de muziekwereld.