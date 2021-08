Regisseur Quentin Tarantino nam zich als kind voor om geen cent aan zijn moeder te geven, als hij eenmaal rijk zou worden als regisseur. Dat vertelt Tarantino in de podcast The Moment. meldt Page Six.

De Amerikaanse regisseur vertelt in het interview dat hij toen hij op de lagere school zat, voor het eerst scenario's begon te schrijven. Zijn leraren konden dit niet waarderen. "Ze zagen het als een rebelse actie, iets wat ik in plaats van mijn huiswerk deed", vertelt Tarantino, die onder andere Pulp Fiction en Jackie Brown regisseerde.

Tarantino vertelt dat zijn moeder zijn ambities ook niet zag zitten. "Ze bleef erover zeuren. En ze zei tijdens zo'n tirade, terwijl ze aanhalingstekens maakte met haar vingers: 'deze kleine 'schrijfcarrière' waarmee je bezig bent is voorbij'."

Dat zorgde ervoor dat de regisseur zich voornam haar nooit een cent te geven, wanneer hij eenmaal succesvol was. "Toen ze dat op zo'n sarcastische toon zei, dacht ik: 'oké dame. Wanneer ik een beroemde schrijver ben, zie je geen cent. Je krijgt geen huis, geen vakantie. Geen Elvis-Cadillac voor ma. Je krijgt niks. Omdat je dit net hebt gezegd."

De tweevoudig Oscar-winnaar hield zich aan die belofte. "Ik heb haar een keer geholpen toen ze problemen had met de Belastingdienst. Maar geen huis. Geen Cadillac, geen huis."