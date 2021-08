Robert de Hoog (Mocro Maffia, Nova Zembla) is voor de eerste keer vader geworden. De acteur en zijn vriendin Sophie hebben een zoon gekregen. Het jongetje heet Kees, zo maakte de acteur zaterdag bekend op Instagram.

"Leve Kees!", schrijft de 32-jarige De Hoog bij een foto waarop het kindje onder een dekbedje ligt waar zijn naam op is geborduurd.

De acteur en zijn partner maakten in januari bekend dat er een baby op komst was. De Hoog zei destijds "ongelofelijk trots" te zijn op zijn vriendin.

"Het is bijzonder om te zien hoe sterk je bent en hoeveel je aankan, want zwanger zijn is niet alleen een roze wolk. Het is kotsen tussen auto's, wekenlang niets meer kunnen eten behalve Cup-a-Soup en druiven, een lichaam dat zo snel verandert dat je continu doodmoe bent, maar wat doe je het fantastisch goed."