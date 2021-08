Jessica Springsteen, de dochter van zanger Bruce Springsteen, heeft zaterdag een medaille gewonnen op de Olympische Spelen in Tokio. De 29-jarige springamazone is onderdeel van het Amerikaanse team en won zilver bij de landenwedstrijd.

In de beslissende barrage bleef de dochter van de Amerikaanse rockzanger net als de andere twee Amerikaanse ruiters foutloos.

Toch ging het goud naar Zweden, omdat dat team het parcours sneller aflegde. Nederland eindigde op de vierde plaats.

Voor Springsteen is dit haar eerste deelname aan de Olympische Spelen. Afgelopen week kon ze bij het individuele toernooi geen rol van betekenis spelen, ze wist zich toen niet te kwalificeren.

"Ik was teleurgesteld dat ik vier fouten heb gemaakt", vertelt ze tegen The Guardian. "Ik nam het een beetje als vanzelfsprekend en ik had niet echt verwacht dat dit een van mijn uitdagingen zou zijn. Dus wat dat betreft ben ik teleurgesteld."

Springsteens middelste kind was vooral trots op haar paard, de twaalfjarige hengst Don Juan. "Al met al was hij geweldig deze hele week, dus ik ben zo blij voor hem."