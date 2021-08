John Travolta herinnert zich nog goed hoe hij in 1985 met prinses Diana danste in het Witte Huis. Dat vertelt de acteur in de televisiespecial In Their Own Words: Diana, Princess of Wales die zondag wordt uitgezonden op PBS.

Travolta en Diana waren in november 1985 te gast bij een galadiner van de Amerikaanse president Ronald Reagan in het Witte Huis. Volgens de 67-jarige acteur werd hij aangesproken door first lady Nancy Reagan. "Zij zei: 'het is een droom van de prinses om met jou te dansen. Zou je met haar willen dansen?' En ik zei: 'ja natuurlijk'", aldus Travolta, die bekend werd door zijn danstalenten in de films Saturday Night Fever en Grease.

Nancy Reagan begeleidde de acteur naar Diana. "Mijn hart begon sneller te kloppen", vertelt hij. "Ik tikte op haar schouder en ze keek verlegen naar beneden, zoals ze dat wel vaker deed. Ze keek me vervolgens aan, waarna ik vroeg: 'wil je met me dansen?'"

Volgens Travolta ging iedereen aan de kant voor hun dans, die voor zijn gevoel een kwartier duurde. "Het was net als in een sprookje", vertelt hij. "We maakten een buiging en het was voorbij. Daarna ging zij weg en ik ook, waarna mijn koets weer veranderde in een pompoen."