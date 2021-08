Janny van der Heijden kan op vakantie niet zonder een uitgebreide collectie aan schoenen, vertelt ze in Volkskrant Magazine.

"Ik moet bekennen dat ik een enorme schoenentic heb", aldus de culinair journalist, die een vakantiehuisje in Normandië heeft.

"Ik heb deze rode pumps dus gewoon meegenomen naar Normandië, en nog een stuk of twaalf paar schoenen. Want je weet maar nooit of je naar de stad gaat, of uit eten."

Kleding neemt ze op hangers mee de auto in. "Het fijne is wel dat ik in Frankrijk nergens word herkend en dus onopgemaakt naar de bakker kan. Als ik dat al zou willen. Ik merk dat ik me toch lekkerder voel met mascara en lippenstift, een beetje kléúr. En zelfs als ik sta te schilderen, draag ik nog een jurk. Een linnen schilderjurk, maar toch: een jurk."