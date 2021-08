Olcay Gulsen ziet vreemdgaan van haar partner niet meer als een reden om een relatie direct te beëindigen. De presentatrice vertelt aan De Telegraaf dat erover te praten valt als haar vriend Ruud de Wild ooit een slippertje maakt.

"Ik zit er natuurlijk niet op te wachten dat Ruud het op een dag doet. Maar is dat wel het geval, dan denk ik dat erover te praten valt", vertelt Gulsen. Ze zegt eerder relaties meteen uit te hebben gemaakt toen haar partner of zijzelf was vreemdgegaan.

"Vroeger was dat, in beide gevallen, voor mij een reden om het direct uit te maken en soms kwamen we ook snel weer bij elkaar. Tegenwoordig zou het niet per se een aanleiding hoeven te zijn om er direct een punt achter te zetten."

Gulsen gaat er niet van uit dat ze nog kinderen krijgt met De Wild, met wie ze zo'n twee jaar een relatie heeft. "Ik denk niet dat ik nog moeder ga worden. Zeker nu ik een relatie heb met een man die er van zichzelf al drie heeft", legt ze uit.

Ze zegt zich niet te bemoeien met de opvoeding van zijn kinderen. "Ik geniet ontzettend van de dagen dat ze er zijn, maar net zo goed van de vrijheden die ik daarnaast voor mezelf heb."