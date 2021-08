Marc-Marie Huijbregts is vrijdag bij een verkeersruzie in zijn gezicht geslagen door een automobiliste. De programmamaker en cabaretier heeft de politie gebeld en gaat een dezer dagen langs op het bureau om aangifte te doen, zo vertelt hij in een video op Instagram.

De cabaretier zat zelf op de fiets en probeerde langs de auto te rijden. Toen de auto plots zijn kant opkwam gebruikte hij zijn fietsbel kort, waarna de vrouw de auto uitstapte en hem in zijn gezicht sloeg. "Die man komt er ook uit en ik zeg: zijn jullie dronken of zo? Toen 'homo dit' en 'homo dat' natuurlijk."

Huijbregts vertelt dat hij direct na het incident de politie heeft gebeld. In de video deelt hij het kenteken van de auto. Hij hoopt getuigen te vinden van het incident.

"Ik moet nu aangifte komen doen de komende weken. Maar zij waren knettergek gewoon", aldus Huijbregts over het voorval. Volgens de cabaretier is het gebruik van een bel op de fiets een signaal. "Maar in Nederland zien we het tegenwoordig als een afstraffing."