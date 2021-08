Bastiaan Ragas keert zondag terug op het podium in een grote musical, als hij in ZODIAC de musical speelt. Voor de acteur is het lang geleden dat hij zo'n groot project aandurfde: in gesprek met De Telegraaf zegt hij het heel lang niet gekund te hebben door de hartstilstand en het overlijden van zijn broer Roef.

"In 2007 overleed mijn broer Roef plotseling aan een hartstilstand. Mijn hele wereld stond op zijn kop. Daardoor durfde ik het niet meer aan om op een podium te staan. Het was een angst die ik niet kan beschrijven", aldus de vijftigjarige acteur die zijn musicaldebuut in 2000 maakte in Aida.

Ragas heeft heel lang aan zichzelf gewerkt om te komen waar hij nu is. "Met als resultaat dat ik eindelijk weer in een grote musical durf op te treden."

De acteur werd gevraagd de rol van René van Kooten over te nemen in de musical. Het aanbod kwam voor Ragas op precies het juiste moment. "Dat klinkt heel raar, maar ik durfde zoals gezegd niet meer. Jarenlang heb ik alle aanvragen en audities voor grote rollen afgehouden. Ik heb me nooit gerealiseerd dat dit kwam door Roefs overlijden. Eigenlijk heb ik dat, achteraf, nooit een plek kunnen geven."