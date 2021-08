Aanstaand weekend luiden in New York de huwelijksklokken voor Mark Ronson (45) en zijn verloofde Grace Gummer (35). De twee zullen elkaar tijdens een intieme ceremonie het ja-woord geven, meldt Page Six.

Oorspronkelijk wilde het stel het veel groter vieren, maar daar zagen Ronson en Gummer vanaf nu de delta variant van het coronavirus zich verspreidt over de Verenigde Staten.

Ronson is bekend als muziekproducer van ondermeer Lady Gaga, Adele, Bruno Mars en voorheen Amy Winehouse. Hij is de oudere broer van muzikante Samantha en ontwerpster Charlotte Ronson.

Gummer is als actrice onder meer bekend van de serie Mr. Robot. Ze is de dochter van actrice Meryl Streep en kunstenaar Don Gummer. Streep en Gummer hebben naast Grace nog zoon Henry en dochters Mamie en Louisa.

Het is voor zowel Ronson als Gummer het tweede huwelijk. Ronson was van 2011 tot 2018 getrouwd met actrice Joséphine de La Baume en Gummer was in 2019 slechts 42 dagen getrouwd met muzikant Tay Strathairn.