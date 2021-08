Actrice Kate Bosworth en regisseur Michael Polish hebben na een huwelijk van bijna acht jaar een punt achter hun relatie gezet, zo maakte de 38-jarige Bosworth bekend op Instagram.

In een openhartige post blikt Bosworth terug op haar relatie met Polish. Het stel leerde elkaar kennen in 2011 tijdens de opnames van de film Big Sur. Bosworth liet destijds weten dat het liefde op het eerste gezicht was. De actrice zegt nog steeds gek op de filmmaker te zijn, maar dat de twee desondanks hebben besloten om uit elkaar te gaan.

In september 2013 traden Bosworth en Polish met elkaar in het huwelijk in Philipsburg, Montana. Een jaar eerder hadden ze hun verloving bekendgemaakt.

Polish was een keer eerder getrouwd. In 2004 strandde zijn huwelijk met visagiste Jo Strettell, met wie hij samen een dochter heeft. Bosworth had eerder een relatie met Orlando Bloom.