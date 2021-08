Emilio Guzman heeft geen contact meer met zijn broer Javier Guzman. De reden daarvoor is de verslaving van Javier, vertelt de cabaretier aan Gijs Staverman in de nieuwste aflevering van de podcast Staverman Stand-up.

Wanneer Staverman vraagt of Emilio nog zulk goed contact heeft met Javier als vroeger, geeft de veertigjarige cabaretier aan dat het een pijnlijk onderwerp is. "Minder nu. Er is veel gebeurd. Hij heeft natuurlijk veel geworsteld met zijn verslavingen. Ik heb hem heel lang gesteund, zelfs twee jaar van mijn leven echt voor hem gezorgd."

Volgens Emilio is de enige manier om zijn broer te helpen, door hem juist niet te helpen. "Dat is vreselijk moeilijk, maar een verslaafde moet de bodem raken."

Het valt Emilio zwaar om geen contact meer te hebben met zijn 44-jarige broer. "Hij is een van de weinige mensen die mij echt volledig begrijpt. Maar het was nog moeilijker dat ik als kleine broer ineens een grote broer werd. De druk werd me echt te zwaar. Die afstand nemen voelt wel oké, want het gaat stukken beter met mij nu."

Emilio is cabaretier en schrijft mee aan programma's zoals Zondag met Lubach en Even tot hier. Javier is eveneens cabaretier en acteur en worstelt al jaren met verslavingen waarvoor hij naar verschillende afkickklinieken is geweest.