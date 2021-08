Een gevangenisstraf van 23 jaar en mogelijk nog minstens zo veel erbovenop: Harvey Weinstein is al berecht in New York, maar hem wacht nu ook nog een rechtszaak in de Amerikaanse staat Californië. Daardoor kan hij mogelijk de rest van zijn leven in de gevangenis doorbrengen. Waar draait deze zaak precies om?

Handig om te weten: Harvey Weinstein was een belangrijke filmproducent van blockbusters als Sin City, Shakespeare in Love en The Lord of The Rings.

Begin 2017 wordt hij voor het eerst beschuldigd van seksueel misbruik, al snel volgen er tientallen andere beschuldigingen.

Anderhalf jaar later wordt Weinstein gearresteerd en officieel aangeklaagd.

In februari 2020 volgt het oordeel van de jury in New York: Weinstein wordt schuldig geacht aan aanranding en verkrachting en veroordeeld tot een gevangenisstraf van 23 jaar.

Weinstein kondigt direct aan van plan te zijn in hoger beroep te gaan.

Tussen 2004 en 2013 zou Harvey Weinstein vijf vrouwen hebben misbruikt. Er liggen elf aanklachten tegen de filmproducent: hij wordt vier keer beschuldigd van verkrachting, vier keer van dwingen tot orale seks, twee keer van het uitvoeren van seksuele handelingen tegen iemands wil terwijl die persoon vastgebonden is en één keer van seksuele penetratie door geweld.

Weinstein is voor de rechtszaak uitgeleverd aan Californië, maar tekende daar van tevoren bezwaar tegen aan: de filmproducent zegt dat hij ernstige gezondheidsklachten heeft en dat hij daardoor eigenlijk niet in staat is om te reizen. Weinstein kampt met diabetes en hartproblemen. De rechter zag niet voldoende bewijs dat de verhuizing gevaarlijk is en haalde hem toch naar de staat in het westen van Amerika.

De oud-producent heeft altijd ontkend vrouwen te hebben mishandeld en verkracht. Dat deed hij ook bij de eerste behandeling van de zaak in Californië. Daarnaast hebben zijn advocaten de rechter gevraagd drie punten te seponeren, omdat die volgens hen verjaard zijn; de rechter heeft dat echter geweigerd.

Weinstein wil de bewijsstukken in de zaak niet openbaar hebben. De advocaten van Weinstein menen dat de jury daardoor mogelijk gemanipuleerd zou kunnen worden voorafgaand aan de zaak. "Vanaf het moment waarop de eerste beschuldigingen werden geuit - nog voor enige aanklacht in New York of Californië - leidde de pershysterie ertoe dat de naam Weinstein gelijk kwam te staan met schuld en misbruik", aldus zijn advocaten.

Een vervolgdatum voor de rechtszaak is nog niet bepaald. Weinstein kan worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van in totaal 140 jaar.