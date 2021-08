Jane Fonda heeft volgens een uitgebreid onderzoek van The San Francisco Chronicle overwogen zich verkiesbaar te stellen voor het gouverneurschap van Californië. De actrice was van plan zich in te schrijven voor de verkiezingen van september, maar besloot er uiteindelijk van af te zien.

De 83-jarige Fonda zet zich al tientallen jaren in voor diverse politieke kwesties. De actrice zet zich onder meer in voor vrouwenrechten en voert actie tegen klimaatverandering. In 2019 werd ze bij diverse protesten gearresteerd.

Democraat Gavin Newsom is sinds 2019 gouverneur van Californië. De Democratische Partij zou zich zorgen hebben gemaakt over zijn positie en keek daarom naar andere opties. Uiteindelijk heeft de partij toch besloten achter hem te blijven staan. Volgens de Amerikaanse krant is dat ook de reden dat Fonda uiteindelijk afzag van het werk. Zij steunt Newsom nu.

Op 14 september stemmen inwoners van Californië over het aanblijven van Newsom als gouverneur. In totaal hebben 46 personen zich kandidaat gesteld, onder wie Caitlyn Jenner.