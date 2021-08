Het Italiaanse kledingmerk Liu Jo heeft een rechtszaak aangespannen tegen Kendall Jenner, waarbij 1,8 miljoen dollar (ruim 1,5 miljoen euro) van haar wordt geëist. Het 25-jarige model zou volgens TMZ niet zijn komen opdagen bij een fotoshoot.

Het bedrijf en Jenner tekenden begin 2019 een contract waarin ze overeenkwamen dat het model twee fotoshoots voor Liu Jo zou doen en dat zij hiervoor 1,5 miljoen dollar betaald zou krijgen.

De eerste shoot vond datzelfde jaar nog plaats. Hiervoor kreeg Jenner 1,3 miljoen betaald, wat deels een voorschot was van de tweede fotosessie. Die stond gepland voor februari 2020, maar kon niet plaatsvinden vanwege de uitbraak van COVID-19.

Het Italiaanse modehuis zou meerdere malen hebben geprobeerd om de shoot te verplaatsen naar de herfst van 2020, maar die voorstellen zou Jenner allemaal hebben afgewezen. Volgens het kledingmerk was het model in oktober in 2020 in Italië voor werkzaamheden van een andere reclamecampagne, maar zou ze alsnog geen nieuwe afspraak hebben gemaakt met haar opdrachtgever.

Liu Jo besloot daarop om de zaak voor de rechter te brengen. Ze eisen 1,8 miljoen dollar schadevergoeding.

Het management van Jenner ontkent dat hun cliënte heeft verzaakt. "Deze rechtszaak is ongegrond", laten zij aan TMZ weten. "Er zijn voortdurend alternatieve data en locaties voorgesteld."