Rihanna heeft meer dan 1 miljard dollar (zo'n 844 miljoen euro) aan vermogen, stelt zakenblad Forbes woensdag. De 33-jarige zangeres vergaarde het overgrote deel daarvan niet met haar muziek, maar met haar cosmeticalijn Fenty Beauty.

Rihanna's vermogen wordt door Forbes op 1,7 miljard dollar geschat. Een jaar geleden werd haar vermogen nog geschat op 600 miljoen dollar, wat nu dus meer dan verdubbeld is.

De artieste staat daarmee op de tweede plek van rijkste vrouwelijke entertainers; alleen Oprah Winfrey heeft een groter vermogen.

Het zakenblad schrijft dat de zangeres nu de rijkste muzikante ter wereld is, maar het grootste deel van haar vermogen is afkomstig van Fenty Beauty, dat Rihanna in 2017 startte in samenwerking met luxebedrijf LVMH.

Fenty Beauty was de eerste cosmeticalijn die ruim veertig verschillende tinten gezichtsmake-up op de markt bracht en werd daarmee een groot succes. In het eerste jaar werd met de make-upproducten ruim 550 miljoen dollar verdiend, waarvan Rihanna als mede-eigenaar de helft krijgt.

De cosmeticalijn is nu 2,8 miljard dollar waard en ook Rihanna's lingerielijn Savage x Fenty zou inmiddels 1 miljard dollar waard zijn. Hiervan is de zangeres voor 30 procent eigenaar. De kledinglijn die de artiest in 2019 startte, werd echter een minder groot succes en de activiteiten hiervan zijn inmiddels stilgelegd.

Het is vijf jaar geleden dat Rihanna voor het laatst nieuwe muziek uitbracht. De zangeres hint regelmatig op een volgend album, maar concrete plannen hierover zijn nog niet bekend.