Famke Louise en haar vriend Denzel wonen samen. De zangeres laat woensdag in haar Instagram Stories zien dat ze kaartjes heeft ontvangen van vrienden die het stel geluk wensen in hun nieuwe woning.

De 22-jarige Famke Louise en de 28-jarige Denzel, vooral bekend door zijn deelname aan Love Island, werden eind vorig jaar al aan elkaar gelinkt.

In Story verschenen foto's waarop de twee zoenend te zien zijn. Later liet de zangeres via Instagram doorschemeren dat ze verliefd is, maar ze bevestigde toen nog niet dat Denzel haar vriend is.

De twee vertellen op sociale media niet veel over hun relatie, maar laten nu dus wel weten dat ze sinds kort een woning delen.



Famke Louise zei eerder in een interview met Beau Monde dat ze nog geen behoefte had om meer over haar relatie te vertellen, omdat die "nog niet concreet" was. "Wanneer ik echt in een relatie zit, praat ik er wel makkelijker over", zei ze toen.