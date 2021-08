Oud-president Barack Obama wordt vandaag zestig jaar en wilde dat dit weekend vieren met vrienden en familie, maar hij heeft na flinke kritiek besloten een kleiner feest te houden. Op sociale media werd met woede gereageerd op het feest dat de voormalige Amerikaanse president en zijn vrouw midden in een corona-uitbraak wilden organiseren waarbij 475 mensen aanwezig zouden zijn.

In meerdere staten en steden in de Verenigde Staten loopt het aantal nieuwe besmettingen snel op door de deltavariant van het coronavirus. De aankondiging van de viering leidde daardoor tot flinke kritiek, zeker van Republikeinse politici.

Een woordvoerder van Obama zegt nu tegen People dat het feestje een stuk kleiner zal worden dan in eerste instantie werd gehoopt. "Dit feestje staat al maanden gepland en is dus voorbereid om te voldoen aan alle maatregelen om de verspreiding van het virus te voorkomen. Nu de deltavariant zich verder verspreidt, hebben de voormalige president en mevrouw Obama besloten de gastenlijst in te korten."

Obama laat via de woordvoerder weten heel blij te zijn met de verjaardagswensen van over de hele wereld. Hij kijkt ernaar uit de gasten die niet kunnen komen op een later tijdstip alsnog te zien.