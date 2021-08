William Rutten vertelt aan Panorama dat hij door de jaren heen geleerd heeft dat je nooit op een enkele ontmoeting af kunt gaan. Zo vond de 51-jarige fotograaf Christina Aguilera eerst "een kreng", maar veranderde hij van mening toen hij haar jaren later nog een keer fotografeerde.

Rutten heeft veel internationale bekendheden voor zijn lens gehad, onder wie Justin Timberlake. "Die kwam hier aan met z'n moeder en bleek een heel vervelend mannetje. Aan de andere kant: hij was vijftien jaar, vol aan het puberen en overdonderd door alles wat hem overkwam", vertelt hij.

Ook met Aguilera had hij bij de eerste ontmoeting geen klik. "Ze was een kreng, keek me niet aan, gaf me geen hand en mompelde iets binnensmonds." Toch veranderde hij van mening. "Jaren laten in Amerika was ze alweer ouder, gegroeid qua persoon en superaardig. Dat leerde me dat je nooit op een enkele ontmoeting af kan gaan. Iemand kan simpelweg zijn of haar dag niet hebben."

Hetzelfde geldt voor Sting. De fotograaf vond hem "nooit aardig". "Ik moest eens een meet-and-greet van hem en een veertienjarig meisje fotograferen. Ze gaf hem een pluchen eend. Sting reageerde daarop sarcastisch en met een gezicht op onweer: 'Ah, just what I needed.'" Daarna keek hij uit zijn raam, neerkijkend op fans die een handtekening wilden, vertelt Rutten verder. "'Look at those beggars!' Zo denigrerend."

Toen hij hem jaren later bij RTL Late Night ontmoette, veranderde de fotograaf van mening. "Hij liep bij binnenkomst direct op me af. 'Hey you! I just saw you on the telly!' Bleek hij net daarvoor op z'n hotelkamer een aflevering van Het Perfecte Plaatje te hebben gezien. Urenlang hebben Humberto Tan, Jack van Gelder, een visagiste en ik vervolgens in de kleedkamer met elkaar zitten praten. Hij heeft zelfs de allereerste gouden plaat van The Police, die ik in bezit heb, gesigneerd. 'Ah well, then I have to officially give it to you', grapte Sting."