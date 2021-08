Ans Markus heeft in maart haar laatste chemobehandeling gehad, nadat in augustus 2020 eierstokkanker bij haar was ontdekt, en voelt zich nu langzaam weer aansterken. De oude is de kunstenares echter niet, want ze is naar eigen zeggen veranderd door het traject.

"Er is innerlijk natuurlijk wel wat met me gebeurd. Mijn dochter zegt: 'Mama, je bent veel opener en relaxter.' Ik geloof dat ze gelijk heeft. Ik kan veel makkelijker lachen om dingen, sta luchtiger in het leven", aldus de 74-jarige kunstenares in gesprek met De Telegraaf.

Markus snapt het als mensen dat raar vinden klinken na alle ellende, maar merkt toch dat het voor haar echt zo voelt. "Iedere dag dat je je goed voelt, is gewoon een fijne dag. Ik hoop dat ik zo door mag leven."

Aankomende maandag heeft ze haar eerste driemaandelijkse controle, vertelt ze de krant. Ze vindt dat spannend. "De laatste keer dat ik bij de arts was, kreeg ik het goede nieuws dat de tumormarker van achthonderd naar acht was gezakt. Ik moet dat als een geruststelling zien. Dáár moet ik me aan vasthouden, niet aan sombere gedachten, want dan word ik weer bang."

Lange tijd wilde ze niet aan het werk, maar nu merkt ze dat ze meer rust heeft en komt de inspiratie vanzelf weer. "Ik dacht: kom, we gaan ertegenaan. Ik had er ook ineens weer zin in. Het was net of de deuren en ramen opengingen."