John Corbett (60), bij het grote publiek vooral bekend door zijn rol als Aidan Shaw uit Sex & The City, is afgelopen Kerst in het diepste geheim getrouwd met actrice Bo Derek (64), met wie hij al twintig jaar een relatie heeft. De acteur vertelde over zijn huwelijk in een interview met het Amerikaanse programma The Talk.

"We zijn nogal privé wat betreft onze relatie, dus we hebben ons huwelijk niet aan de grote klok gehangen. Onze families en vrienden wisten het, maar dit is pas de eerste keer dat een van ons twee hier openlijk over spreekt. Eigenlijk hebben we tot nu toe ook geen aanleiding gezien om het eerder te melden, maar beter laat dan nooit", aldus Corbett.

Hij vervolgt: "We zijn al twintig jaar samen en wilden graag iets positiefs uit het rampjaar 2020 halen. Daarom besloten we op de valreep van dat jaar met elkaar te trouwen. Het is niet zo dat we per se een boterbriefje nodig hadden om onze relatie te bevestigen, maar het voelde nu gewoon juist."

Corbett en Derek werden aan elkaar gekoppeld door een collega, die een date voor de acteur zocht om mee te nemen naar een Oscar-feestje. Vervolgens stond daar de beroemde actrice, die wereldberoemd werd door haar iconische optreden in de film 10.

"Ik had al vijf jaar geen date meer gehad, maar vond hem meteen leuk. Het zat gewoon goed, dat zagen mijn vrienden ook. We houden nog steeds elkaars hand vast en geven wekelijks barbecues voor onze vrienden", aldus Derek. Corbett voegt daaraan toe: "Ze lacht nog steeds om mijn grappen, die ze al honderden keren heeft gehoord. We vinden het fijn om samen te zijn. Ik voel me gewoon niet compleet zonder haar."