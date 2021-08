T.I. is dinsdag kort aangehouden door de politie van Amsterdam. De veertigjarige rapper, die momenteel met zijn vrouw op vakantie is in Nederland, brak tijdens het fietsen een zijspiegel van een politievoertuig, waarop hij werd aangehouden.

In een video op Instagram deelt de Amerikaan wat er dinsdagochtend is gebeurd. Hij gebruikte zijn telefoon tijdens het fietsen door Amsterdam, waarop hij door de politie werd gesommeerd te stoppen.

Vervolgens brak T.I. naar zijn zeggen per ongeluk de zijspiegel van een politievoertuig met het stuur van zijn fiets. Hij had ook zijn identiteitsbewijs niet bij zich en werd door de politie meegenomen naar het bureau.

"Het komt wel goed", zegt T.I. in de video. "De agent zat er erg mee, maar ik had het wel naar mijn zin. Ze deden niet eens handboeien bij me om, ze vroegen of ik in de auto wilde stappen en daar luisterde ik naar."

In een live video op Instagram liet de artiest later weten zijn borgsom te hebben betaald en inmiddels weer op vrije voeten te zijn.

T.I., die eigenlijk Clifford Harris heet, vierde onlangs zijn elfjarig huwelijksjubileum met zijn vrouw Tameka in Italië. Vermoedelijk zijn ze daarna verder door Europa gereisd.

Momenteel loopt er in Los Angeles een onderzoek naar de rapper en zijn echtgenote, omdat ze een vrouw zouden hebben gedrogeerd en misbruikt. T.I. is bekend van hits als Whatever You Like, was te horen op de grote hit Blurred Lines van Robin Thicke en speelde rollen in films als American Gangster en Ant-Man.