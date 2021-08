Pauline Wingelaar (35), bekend van de realityseries Echte Gooische Meisjes en het vervolg Echte Gooische Moeders, is in verwachting. Ze is veertien weken zwanger en uitgerekend in februari, zo laat ze dinsdag op Instagram weten.

"Zo ongelofelijk dankbaar en blij dat ik jullie eindelijk mag vertellen dat Rein en Died een broertje of zusje krijgen", zegt Wingelaar, die is getrouwd met Herman Bisschop van Tuinen en woonachtig is in het Gooi.

"Ik kan het soms nog steeds niet geloven dat er weer een wondertje in mijn buik groeit!"

In Echte Gooische Moeders liet Wingelaar zich al ontvallen graag een derde kind te willen. Hiervoor volgde ze een vruchtbaarheidstraject in het ziekenhuis.

In 2015 werden Wingelaar en Bisschop van Tuinen ouders van zoon Reinier. In 2017 beviel de realityster van zoon Diederik, die zeven weken te vroeg werd geboren. Het gezin was toen nog op vakantie in Italië en Diederik is daarom ter wereld gekomen in de stad Lucca.