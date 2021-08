Maxime Meiland, die momenteel zwanger is van haar tweede kind, vindt het krijgen van kinderen specialer dan het hebben van een relatie.

"Als ik Lee (Leroy, haar vriend, red.) niet had gevonden, dan was het ook best geweest", vertelt de 25-jarige realityster in Beau Monde.

"Ik kan het prima alleen rooien. Dat is ook goed in deze tijd, vind ik. Iemand vinden die bij je past, wordt steeds lastiger, omdat alles online gaat. Daardoor zijn veel vrouwen die na hun dertigste single blijven een beetje in paniek. Dat is logisch, want dan komt de kinderwens, en zij blijven kinderloos, omdat ze geen geschikte kerel vinden. Ik vind dat zo jammer, want ik ben echt van mening dat een kind veel specialer is dan een relatie."

Meiland zou vrouwen met een kinderwens dan ook aanraden om in hun eentje een kind te krijgen. "Absoluut. Als ik Leroy niet had ontmoet, dan had ik dat ook gedaan, 100 procent. Via een donor of misschien met een gay stel. Vrouwen stellen zich vaak veel te afwachtend op. Dat is zonde."