Aldith Hunkar vertrok 21 jaar geleden als presentatrice van het Jeugdjournaal, maar wordt nog steeds herkend door enthousiaste moeders met minder enthousiaste kinderen. In gesprek met VARAgids zegt de journaliste het een eer te vinden.

"Supergrappig. Vaak zijn het moeders met jonge kinderen. Dan hoor ik ineens op straat: 'Kijk eens wie daar loopt!' Die moeder enthousiast, maar dat kind totaal in paniek. Dat kent mij echt niet: 'Nee mama, ik wil niet naar die mevrouw'", aldus de 58-jarige Hunkar in gesprek met de gids.

De voormalige Jeugdjournaal-presentatrice weet dat ze onderdeel is van de jeugd van die moeders. "Zij denken dat ze me gisteren nog zagen. Wat dat betreft ben ik een beetje de nationale Pino: ik ben onderdeel van het huishouden geworden en dat vind ik een grote eer."

Hunkar, die vanaf 7 augustus vier weken bij de EO te zien is met het nieuwe programma Firma Erfgoed, maakte daarna nog jarenlang op vaste basis items voor het NOS Journaal. Inmiddels werkt ze als freelancer en dat bevalt haar beter. "Geen geroddel bij de koffieautomaat of tijdrovende functioneringsgesprekken en evaluaties. Niet meer op het matje worden geroepen omdat ik een keer mijn mening gaf in een redactievergadering. Heerlijk."