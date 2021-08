Tan France, de mode-expert van de Netflixshow Queer Eye, is vader geworden van een zoon. De 38-jarige stylist en zijn man Rob hebben het jongetje, dat ter wereld kwam via een draagmoeder, Ismail genoemd.

Ismail werd op 10 juli zeven weken te vroeg geboren en moest in het ziekenhuis blijven, schrijft France maandag op Instagram. "Vandaag mochten we hem eindelijk mee naar huis nemen. We houden zo, zo veel van hem. We zijn helemaal geobsedeerd."

Ook de draagmoeder maakt het volgens France goed. "We hadden niet dankbaarder kunnen zijn voor dit mooiste cadeau ooit."

France verzorgt in Queer Eye de styling van de personen die een make-over krijgen. Hij trouwde in 2013 met Rob France (43), die werkt als pediatrisch verpleegkundige en illustrator. Ze zijn sinds 2008 samen.