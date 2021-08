Dizzee Rascal wordt beschuldigd van mishandeling van een vrouw. De politie laat aan Britse media weten dat de rapper zich volgende maand in de rechtbank moet verantwoorden voor het incident.

De 36-jarige Brit, bekend van hits als Dance Wiv Me, Bonkers en Holiday, werd in juni opgepakt op verdenking van huiselijk geweld.

De politie bevestigt dat hij zich maandag op het bureau heeft gemeld en wordt beschuldigd van mishandeling.

De rapper heeft volgens de politie een vrouw in haar appartement mishandeld. Ze raakte daardoor lichtgewond, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Wat de relatie tussen de twee is, is niet duidelijk.

Dizzee Rascal moet zich op 3 september melden in de rechtbank.