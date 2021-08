DaBaby heeft zijn excuses aangeboden voor de homofobe uitspraken die hij vorige week deed tijdens een concert nadat verschillende festivals hem van hun affiche hebben gehaald. De Amerikaanse rapper verontschuldigde zich vorige week al deels op Twitter.

De 29-jarige DaBaby vroeg tijdens een show op een festival in Miami alle aanwezigen het lichtje van hun mobiele telefoon aan te doen behalve homo's "die seks hebben in parkeergarages" of degenen die seropositief zijn. Ook beweerde hij dat mensen met hiv "binnen twee of drie weken sterven". De rapper zei eerder de ophef overdreven te vinden, maar erkende daarna toch dat wat hij zei "ongevoelig" was.

Volgens de rapper laten mensen op sociale media snel horen wat ze vinden en krijg je niet genoeg de tijd om "te groeien en te leren van je fouten", schrijft hij maandag op Instagram. Hij vindt het lastig dat ook mensen die hij kent online reageerden, maar is blij dat hij ook andere berichten kreeg. "Ik waardeer de mensen die op een aardige manier hun wijsheid, kennis en bronnen met me hebben gedeeld. Dat was wat ik nodig had en het is binnengekomen."

De rapper zegt sorry tegen de lhbti-gemeenschap voor zijn "pijnlijke uitspraken" en "ongeïnformeerde comments" over hiv en aids. "Ik weet dat het belangrijk is je hierover in te lezen."

DaBaby werd na zijn uitspraken van de line-up van onder meer het Amerikaanse festival Lollapalooza gehaald. Ook beroemdheden als Elton John, Dua Lipa en Madonna keurden zijn opmerkingen af.