The Weeknd heeft zichzelf expres in vervelende situaties gewerkt zodat hij daar inspiratie voor nieuwe muziek uit kon halen. De 31-jarige zanger vertelt in gesprek met GQ dat verdrietige mensen vaak betere muziek maken.

"Verdrietige mensen maken meer emotionele en eerlijke muziek", zegt de artiest, die eigenlijk Abel Tesfaye heet. "Het reinigt je ziel en werkt ook therapeutisch."

De zanger wilde zich daarom verdrietig voelen, zodat hij zijn gevoel kon gebruiken voor nieuwe liedjes. "Ik heb mezelf in situaties gebracht die schadelijk voor me waren. Het maken van geweldige muziek is net een drug. Het is een verslaving en je wil het altijd hebben."

Inmiddels weet de Blinding Lights-zanger beter hoe hij met dit gevoel kan omgaan. "Ik heb inmiddels wel genoeg donkere momenten meegemaakt. Nu voel ik me vooral gelukkig dat de muziek er voor me is. Ik denk ook dat het de reden is dat ik niet veel therapie heb gehad, want die rol vervult mijn muziek voor me."