Jan Rot wil de laatste periode in zijn leven liever doorbrengen met zijn gezin dan dat hij die tijd besteedt aan het maken van muziek, zegt de zanger in De Telegraaf. De met kanker gediagnosticeerde Rot schreef zaterdag op Facebook dat hij niet meer beter wordt.

"Ik voel nog niet de behoefte om heel snel een 'laatste plaat' te maken", zegt de 63-jarige zanger.

"Vlak voor dit begon, verscheen binnen een jaar mijn tweede vertaalbundel Beste liedjes ooit. Achteraf voelt het of ik onbewust iets wilde afronden. Mijn eerste reactie is: ik heb zo hard gewerkt, mijn leven lang, misschien moet ik deze tijd nu eerst maar eens even genieten. Een spelletje memory met mijn jongste dochter is belangrijker."

In mei werd een grote tumor uit zijn darmen en maag gehaald. Van die operatie is hij goed hersteld, maar een nieuwe scan liet toch uitzaaiingen zien.

"Ik lach het verdriet niet weg, maar ook het verschrikkelijkste nieuws kun je met humor en zelfspot verlichten", aldus de zanger, componist en tekstdichter in de krant.

"Het is zoals het is en het gaat zoals het gaat. 63 is veel te jong om te sterven en ik was nou net iemand die tot z'n honderdste met nieuwe plannetjes druk kon zijn. Maar op de cd Meisjes uit 1999 zing ik al: 'Heb uw lot lief'."

Rot zegt het meest trots te zijn op zijn hertaling van de Mattheuspassie, maar eigenlijk is hij trots op zijn gehele oeuvre. "Sinds het slechte bericht loopt het storm in de Rotshop (zijn webshop, red.) en dat vind ik hartverwarmend. Ik ben de komende dagen zoet met signeren, inpakken en versturen en ik hoop dat dat nog even aanhoudt", vertelt hij.