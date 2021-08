Dolly Parton heeft in de jaren negentig zo'n 10 miljoen dollar (8,4 miljoen euro) verdiend aan de royalty's van de door haar geschreven Whitney Houston-hit I Will Always Love You. Jaren later vertelt ze voor het eerst waar ze het geld in geïnvesteerd heeft: een probleemwijk in Nashville.

In gesprek met Andy Cohen vertelt de zangeres dat maar weinig mensen haar gevraagd hebben naar het bedrag dat ze verdiende met de hit die Houston scoorde. Het geld ging naar een gebouw waarin kantoren en winkels werden geplaatst voor mensen die in de probleemwijk in Nashville woonden.

Voor Parton was het vanzelfsprekend om het geld te steken in een doel waar zij zelf iets mee had en waar ook Houston een band mee voelde. Volgens de zangeres wonen in de wijk in Nashville veel mensen van kleur, waarvan Houston altijd heeft gezegd dat er meer geld naartoe moet. Parton woont zelf ook in de stad in de staat Tennessee.

I Will Always Love You werd door Parton in 1974 uitgebracht, maar werd bijna twintig jaar later echt een grote hit toen Houston het nummer zong voor de soundtrack voor de film The Bodyguard.