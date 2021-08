Rapper Nelly en zijn vriendin Shantel Jackson zijn na een relatie van zes jaar uit elkaar gegaan. Ze gaan ieder hun eigen weg, liet Jackson weten op Instagram.

Op de vraag van een fan of zij en Nelly nog samen zijn, antwoordde ze: "Nee, dat zijn we niet... we zijn gewoon vrienden." Het nieuws is opvallend, omdat het stel vorig jaar nog hintte op een verloving.

Nelly had in het verleden relaties met onder anderen zangeres Ashanti, rapster Eve en actrice Tae Heckard.

De rapper is een enkele jaren geleden door twee vrouwen beschuldigd van seksueel misbruik. De twee zaken werden afgedaan met een schikking.