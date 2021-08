De advocaten van Harvey Weinstein hebben de rechter in Los Angeles gevraagd bewijsmateriaal en verslagen met betrekking tot zijn misbruikzaak niet openbaar te maken. Volgens hen wordt de jury beïnvloed als de documenten in de media verschijnen.

"Er zijn maar weinig zaken uit de moderne geschiedenis die zoveel persaandacht, publiek debat en mediagekte hebben veroorzaakt als deze zaak", schrijven de advocaten volgens Deadline in het verzoek. "Vanaf het moment waarop de eerste beschuldigingen werden geuit - nog voor enige aanklacht in New York of Californië, - zorgde de pershysterie ervoor dat de naam Weinstein gelijk kwam te staan met schuld en misbruik."

Daarnaast meent het juridische team dat het bewijsmateriaal "uiterst persoonlijke en intieme details" over de medische en psychologische geschiedenis van de voormalige filmproducent bevat. "Zelfs intieme details over zijn fysieke toestand en lichaamsdelen."

Weinstein zit in New York een gevangenisstraf van 23 jaar wegens seksueel geweld uit, maar is uitgeleverd aan Californië om daar terecht te staan voor nog eens vijf vermeende gevallen van aanranding en verkrachting. Net als in New York ontkent de oud-producent de beschuldigingen. Volgens hem vond alle seks met wederzijdse instemming plaats.