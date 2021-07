De Amerikaanse zangeres Billie Eilish is zelfverzekerd en blij met haar leven, maar niet tevreden met haar lichaam. Dat vertelt negentienjarige zaterdag aan The Guardian.

Haar onzekerheid komt onder andere door sociale media, zegt Eilish, bekend van hits zoals Bad Guy en When The Party's Over. Hoewel ze weet dat deze beelden gemanipuleerd worden, wordt de negentienjarige zangeres er toch onzeker van. "Ik zie mensen online die eruitzien zoals ik er nog nooit heb uitgezien", vertelt ze. "En meteen heb ik zoiets van, oh mijn God, hoe doen ze dat?"

"Ik ken de ins en outs van deze industrie, en ik weet wat mensen doen met hun foto's, en ik weet dat wat er echt uitziet, nep kan zijn. Toch zie ik het nog steeds en denk: oh God, en dat geeft me een heel slecht gevoel." vertelt Eilish.

"Ik heb veel vertrouwen in wie ik ben, en ik ben erg blij met mijn leven, maar ik ben duidelijk niet blij met mijn lichaam. Maar wie wel?"

De zangeres probeert negatieve gedachten over zichzelf te vermijden door afstand te nemen van zichzelf, vertelt ze in het interview met de Britse krant. "Als ik op het podium sta, moet ik afstand nemen van de ideeën die ik over mijn lichaam heb. Vooral omdat ik kleren draag die groter zijn en gemakkelijker om in te bewegen zonder alles te laten zien - die zijn niet echt vleiend."

De continue aandacht van persfotografen maakt het er niet makkelijker op voor de popster. "Dan wordt er een paparazzi-foto gemaakt wanneer je naar de deur bent gerend en even snel iets aan hebt getrokken terwijl je niet weet dat de foto wordt genomen. Dan zie je later ineens hoe je er echt uit ziet, en iedereen zegt gelijk: 'dikzak!'"