De Britse premier Boris Johnson (57) en zijn tweede vrouw Carrie Symonds (33) verwachten hun tweede kind. Dat maakt de Britse first lady volgens Sky News zaterdag bekend op Instagram. Het bericht is inmiddels verwijderd.

Symonds schreef: "We hopen op een "regenboogbaby" deze Kerst." Een regenboogbaby is een term die onder andere wordt gebruikt voor kinderen die worden geboren na een miskraam.

In het bericht schrijft ze het een spannende tijd te vinden. "Aan het begin van het jaar kreeg ik een miskraam waardoor ik intens bedroefd was. Ik voel me ongelooflijk gezegend om weer zwanger te zijn, maar ook ontzettend zenuwachtig."

Symonds deelt het nieuws omdat ze vrouwen die moeite hebben om zwanger te worden een hart onder de riem wil steken. "Vruchtbaarheisproblemen kunnen moeilijk zijn", vervolgt ze. "Vooral als het op sociale media zoals Instagram lijkt alsof alles alleen maar goed gaat. Zelf vond ik het een troost om te horen van mensen die ook verlies hebben meegemaakt, dus ik hoop dat het delen van het verhaal anderen op de een of andere manier ook kan helpen."

In 2020 kregen Symonds en Johnson samen een zoon: Wilfred Lawrie Nicholas Johnson. Met zijn ex-vrouw Marina Wheeler heeft de premier vier kinderen. Verder heeft hij een buitenechtelijke dochter en volgens de Britse pers zou hij ook een tweede kind buiten zijn huwelijk hebben verwekt.