Bowie, de eenjarige dochter van Rick Paul van Mulligen, is zaterdagmorgen na drie weken uit het ziekenhuis ontslagen. Ze was opgenomen vanwege een luchtweginfectie.

"Éindelijk! Het moment was daar!", schrijft Van Mulligen op Instagram bij een serie selfies van hem en zijn gezin. "Na drie weken, drie verschillende ziekenhuizen, waarvan zeven dagen op de ic! Hulde voor alle fantastische verpleegkundigen en artsen die ons geholpen en bijgestaan hebben de afgelopen tijd!"

De acteur (Rundfunk: Jachterwachter, A'dam - E.V.A.) noemt de afgelopen periode "een achtbaan". "Onze wereld op zijn kop, onze zomer totaal in de war. Emotioneel zijn we inmiddels zo dun als papier en het herstel zal nog wel even duren. Maar we hebben elkaar en we hebben het samen goed! Trots op ons!"

Van Mulligen heeft samen met zijn man René van Bakel en cabaretière Nina de la Croix twee kinderen. In 2014 kregen ze zoon Ko en in 2019 werd Bowie geboren.