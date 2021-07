De belangenorganisatie voor rechten van Amerikaanse burgers ACLU (America Civil Liberties Union) moet een mogelijke donatie van Amber Heard openbaar maken. Een rechter besloot dit nadat haar ex-man Johnny Depp had gevraagd om bewijs dat Heard de donatie daadwerkelijk heeft gedaan, meldt Daily Mail op basis van rechtbankdocumenten.

Depp wil bewijzen dat Heard liegt over het doneren van de 7 miljoen dollar (zo'n 5,9 miljoen euro) die ze bij hun scheiding meekreeg. Een deel daarvan is volgens Heard naar de ACLU zijn gegaan. De organisatie wilde tot nu toe geen openheid geven over donaties, maar moet nu gedwongen meewerken. De ACLU hoeft alleen geen documenten vrij te geven over de rol van Heard als ambassadeur van de stichting.

Heard beloofde na de scheiding dat ze de miljoenen van Depp zou doneren aan twee goede doelen. Naast de ACLU wilde ze er een kinderziekenhuis in Los Angeles blij mee maken. Het geld voor de ACLU moest naar een project voor vrouwelijke slachtoffers van geweld gaan. Heard beschuldigde Depp van huiselijk geweld tijdens hun huwelijk, dat iets meer dan een jaar duurde.

Eerder dit jaar zei Heards advocaat nog onder ede dat de actrice al het geld had overgemaakt. Dat gebeurde tijdens haar getuigenis in de smaadzaak tussen Depp en de Britse tabloid The Sun. Die kwestie ging om een artikel van The Sun waarin Depp een vrouwenmishandelaar werd genoemd.

De smaadzaak werd door Depp verloren, maar de juridische strijd tussen hem en Heard is nog lang niet voorbij. De acteur sleepte zijn ex ook nog voor de rechter na een artikel dat ze schreef over de vermeende mishandeling, waarna zij hem ook aanklaagde. Die zaak stond eerst gepland in mei, maar is verplaatst naar volgend jaar.