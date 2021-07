Billie Eilish heeft veel aan het advies dat ze krijgt van goede vriend Justin Bieber. De 19-jarige popster vertelt in radioshow The Morning Mash Up dat hij haar veel heeft geleerd over het omgaan met haar beroemdheid.

"Hij is de grootste schat ooit. Ik ben dol op hem, we zijn heel goed met elkaar bevriend. Hij is zo lief en heeft me echt geholpen met hoe ik ineens met die bekendheid moest omgaan", vertelt Eilish, die vrijdag haar tweede album Happier Than Ever uitbracht.

"Ik had geen idee hoe ik ermee om moest gaan en vond het heel ongemakkelijk allemaal. Hij belt me regelmatig op om even te checken hoe het gaat en dan zegt hij gewoon precies de dingen die ik op dat moment moet horen. Justin begrijpt mij als geen ander, omdat hij het zelf ook heeft meegemaakt", aldus de zangeres, bekend van hits als Bad Guy en Everything I Wanted.

Eilish maakt er geen geheim van dat ze groot fan van de zanger was en posters van hem op haar kamer had hangen. "Ik had een mega crush op hem toen ik jong was. Nou ja, welk meisje niet? Dus ik schaam me daar absoluut niet voor. Sterker nog, Justin en ik moeten daar nog regelmatig hard om lachen."

Andersom is de liefde van Justin voor Billie net zo groot, zo liet hij in een eerder interview weten. "Ik wil niet dat zij moet doormaken wat ik heb doorgemaakt. De donkere periodes waarin je jezelf kwijtraakt. Ik had destijds geen idee bij wie ik om hulp kon vragen toen ik het echt nodig had, terwijl mensen om me heen de hele dag alleen maar zeiden hoe geweldig ik was. Daar heb je dus niks aan, want dat zijn niet de mensen die je door dik en dun steunen. Ik wil er altijd voor Billie zijn, ze kan me dag en nacht bellen."