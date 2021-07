Bob Odenkirk had een 'kleine hartaanval', maar is nu onderweg naar herstel, zo laat de acteur weten op Twitter. Odenkirk werd dinsdag met een ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis nadat hij onwel was geworden op de set van de serie Better Call Saul.

"Hoi. Bob hier. Bedankt. Aan al mijn familie en vrienden die me deze week hebben omringd", begint Odenkirk zijn verhaal. "En voor alle liefde van iedereen die zijn bezorgdheid heeft geuit. Het is overweldigend. Maar ik voel de liefde en het betekent zoveel."

De acteur schrijft dat hij een kleine hartaanval heeft gehad. "Maar het komt goed met me dankzij de artsen die wisten hoe ze de blokkade konden verhelpen zonder operatie." De 58-jarige acteur neemt voorlopig de tijd om te herstellen, "maar ik kom snel terug".

Het is nog niet bekend wat de gevolgen van Odenkirks onwelwording zijn voor de productie van de serie. Producent Sony Pictures Television wilde woensdag niet reageren.

Odenkirk werd bij het grote publiek bekend als de vlotte advocaat Saul Goodman in Breaking Bad. Dat personage kreeg later de spin-off Better Call Saul. Die serie volgt het leven van James 'Jimmy' McGill, de echte naam van Goodman (Odenkirk), enkele jaren voor de gebeurtenissen in Breaking Bad.